​​برلماني: سيادة القانون والتصدي للفساد القيمة الأكبر خلال حكم السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، إن سيادة القانون والمساواة والتصدي للفساد طيلة السنوات الماضية كانت القيمة الأكبر خلال حكم الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون فوهو يسري على الجميع دون استثناء.
وأضاف نسيم في بيان له اليوم، أن مصر وبأسس واضحة ومعايير شفافة محددة استطاعت أن تعلي من قيمة الإنسان وحقوقه في السكن والحياة الكريمة، وأن الوطن لم يتصد لأي أحد، ولم يواجهه سوى أن يكون مخالفًا أو على علاقة بتنظيم إرهابي يعمل ضد الوطن.
وأكد نائب الشيوخ، أن مساندة نحو 100 دولة في مجلس حقوق الإنسان الدولي للتقرير الحقوق المصري، يؤكد هزلية المغالطات الإخوانية ضد مصر وبالخصوص في مجال حقوق الإنسان.
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