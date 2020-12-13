الطائفةُ الإنجيليةُ تنعَى "باقي صدقة" شيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - ​نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيسها الدكتور القس أندريه زكي، القس "باقي صدقة" راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، وشيخ قساوسة الكنيسة الإنجيلية بمصر، والذي توفى اليوم السبت.

وقالت الطائفة في بيان لها، اليوم السبت، إن الراحل كان نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ، خدم الكنيسة الإنجيلية المحلية، والمجتمع المصريَّ بأمانةٍ وبِرٍّ، وقدم شهادةً حيةً عن سيده، فصارَ رائحةَ المسيحِ الذكية.

وأضاف: "نشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونتمسك بالرجاء الحي في المسيح يسوع، الذي أبطل الموت وانتصر عليه. ونصلي لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر".

وتُشَيَّعُ جنازةُ القس باقي صدقة بالكنيسةِ الإنجيليّةِ الأولى بمحافظة أسيوط، غدًا الأحد في تمامِ الساعة الثانية عشرة ظهرًا.