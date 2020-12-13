شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تنمية مهارات أئمة المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة فى سيناء، السبت، إلى التواصل مع المواطنين ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية، والتعريف بجهود الدولة فى إعمار وتنمية سيناء والمشروعات العملاقة والجامعات التى تُبنى فيها لخدمة المجتمع.

ووجّه الوزير بأهمية الرد على الشائعات المغرضة والأكاذيب التى تحاول الجماعة الإرهابية نشرها بين المواطنين.

وقال «جمعة»- خلال افتتاحه فعاليات الدورة الأولى، المعنونة بـ«تفنيد الفكر المتطرف»، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وتضم 50 إمامًا من محافظتى شمال وجنوب سيناء، وتستمر 3 أيام: «تسعى الوزارة إلى تنمية مهارات العاملين بها، وعلى رأسهم أئمة المحافظات الحدودية، لرفع المستوى الثقافى والدينى حتى تكون لديهم القدرة للرد على الشبهات والأكاذيب، التى يحاول أصحاب الفكر المتطرف من الجماعات الإرهابية نشرها».

ودعا «جمعة» الأئمة إلى التسلح بالعلم والمعرفة فى جميع الفروع الثقافية والعلوم الشرعية والدينية والإلمام بعلوم الحديث والسُّنة والفقه، وألا يترك الإمام مجال علمه وعمله لأنه مسؤول عنهما أمام الله تعالى، لافتًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى الارتقاء بمستوى الأئمة وتحسين الخدمات العلمية والمالية لهم.

وقال الوزير: «قدمنا دورات لاستخدام الفضاء الإلكترونى الاستخدام الأمثل لأنه ليس من الشرف والقيم أن تُستغل المواقع الإلكترونية بوجه، والعمل الدعوى بوجه آخر»، مؤكدًا أن الاهتمام بتدريب أئمة شمال وجنوب سيناء مستمر لأنهم يمثلون خط الدفاع أمام أصحاب الفكر المتطرف.