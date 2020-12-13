شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بعد إجازة نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحان تجريبى لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بعد إجازة نصف العام الدراسى الجارى.

وقال «شوقى»، فى تصريحات صحفية أمس، إن الهدف من هذا الامتحان التجريبى الذى سيعقد فى كل المواد، هو أن يتدرب الطلاب على أسلوب الامتحان الإلكترونى وطريقة الأسئلة ليطمئنوا قبل موعد الامتحانات الأساسية التى سيتم عقدها لهم نهاية العام الدراسى الحالى.

وبدأت الوزارة، أمس، إرسال كلمة المرور واسم المستخدم لطالب الصف الأول الثانوى على البريد الإلكترونى، وقالت إنه سيتم الإعلان عن موقع إلكترونى للاستعلام لمن لم تصله كلمة المرور، بالإضافة إلى مركز للدعم الفنى على الهاتف و«واتس آب».

وأوضحت أن الامتحان التدريبى يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد، ومن المقرر أن تعقد الوزارة اختبارات تدريبية- بدون درجات- لطلاب الصف الأول الثانوى، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، 15 ديسمبر الجارى.

وشددت الوزارة على أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وناشدت الوزارة الطلاب بضرورة التعامل مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه فى هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتى سيتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.‏

وقال الدكتور طارق شوقى إن شرائح شركة «أورانچ» المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوى لا يشترط للحصول عليها شراء أى خط آخر، موضحا أن هذه الشرائح تقدم لطلاب أولى ثانوى بشكل مجانى، لكن يتم فقط دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة ثم 5 جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابايت.

وأضاف أنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف أخرى يجب على الطلاب دفعها فى هذا الشأن نهائيا، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوى العام الحكومية والخاصة، استعدادا للامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوى التى ستبدأ 15 ديسمبر 2020.