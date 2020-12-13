شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومة للتصدي للمشكلة السكانية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد تفعيل الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، في ظل نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في العمل في مساعدة ملايين الأسر خلال فترة جائحة كورونا بجانب صرف المساعدات النقدية لما يقرب من 3.6 مليون أسرة شهريا ومن المقرر أن تستعرض الوزيرة ما قامت به الوزارة من جهود للأسر الأولى بالرعاية .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد أكدت أنه تم إنفاق ما يقرب من 1.8 مليار جنيه خلال فترة جائحة كورونا للأسر الأولى بالرعاية كما استعرضت تقريرًا مفصلاً عن مستجدات مشروع "2 كفاية" خلال شهر أكتوبر الماضي، والذى يأتى فى إطار البرنامج القومى لتنظيم الاسرة وتحقيق التنمية المجتمعية وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

وأكدت نيفين القباج أن المشروع مستمر فى تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الاهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، لافتة الى أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل على دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات .