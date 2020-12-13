شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة على مطروح والساحل الشمالى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدن ومناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، مساء أمس السبت، سقوطاً للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، في أوقات متباعدة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار الخفيفة، أو جود تجمعات لمياه الأمطار تعيق حركة السير بالشوارع، ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

وتشهد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار الخفيفة منذ مساء أمس، بشكل متقطع، في الوقت الذي لم تشهد فيه بعض مناطق أخرى سقوطاً للأمطار، ورفعت أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة أية تجمعات للمياه، قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.

وقال محمد خضر المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريح لـ ”الخليج 365” إن الأمطار الخفيفة لم تتسبب في أية تجمعات للمياه، حتى الآن، أو تؤثر على حركة السيارات أو المشاة بالشوارع، مؤكداَ أن فرق الطوارئ، في حالة استعداد تام لإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تلقي وتلبية بلاغات المواطنين وغرف العمليات، عن أية تجمعات للمياه والتحرك الفوري لإزالتها، من خلال أسطول السيارات والمعدات، الذي يضم 18 سيارة كسح بمدينة مرسى مطروح، و 4 معدات نافوري و ومعدتين لشفط الرواسب، و 2 كباش و 12 مضخة مياه، جميع هذه المعدات والأطقم العاملة عليها، تكون في حالة طوارئ، مع بداية فصل الشتاء وحتى نهايته.