شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس اليوم حول كيفية دعم الطلاب نفسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة حلوان، ندوة حول دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيًا، يومي الأحد والاثنين 13 - 14 ديسمبر 2020، وذلك ضمن خطة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، التدريبية لشهر ديسمبر 2020 والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

ومن ضمن الدورات التدريبية لجامعة حلوان خلال ديسمبر الجارى، تنظيم دورة ريادة الأعمال في ضوء رؤية مصر 2030 يومي الثلاثاء والاربعاء 15 - 16ديسمبر 2020.

وعلى جانب آخر، كانت نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب، والتي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، والتي أقيمت مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وتضمنت الدورات دورة حقوق وواجبات الطالب الجامعي حاضر فيها الدكتور محمد بسيوني الأستاذ المساعد بقسم العمل مع الجماعات وتضمنت الدورة التدريبية تعريف الطالب بحقوقه وهي تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتعلم والحصول على البطاقة الجامعية وإقامة المحاضرات فى مواعيدها، وكذلك استعراض واجبات الطالب الجامعى ومنها الانتظام فى الدراسة واحترام القواعد المتعلقة بسير المحاضرات واحترام أنظمة الاختبارات وعدم الغش أو المساعدة فى ارتكابه والمحافظة على منشآت الجامعة والمحافظة على النظافة العامة داخل الحرم الجامعي.