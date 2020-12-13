اليوم.. محاكمة 3 متهمين بـ"خلية الوايلي الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين، من بينهم هارب، في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وعماد الدرمللي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركي سامح "مهندس"، والثاني معتز على السيد، حركي أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"- تهم الانضمام لجماعة إرهابية.