شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز بحوث الصحراء يتفقد مركز بحوث الصحراء بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، السبت، أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ومركز البحوث التطبيقية.

بدأت الزيارة بتفقد صوب إنتاج الشتلات التي تضم أكثر من 50 الف شتلة زيتون سيتم توزيعها مجانا على المزارعين خلال الموسم القادم دعما من مركز بحوث الصحراء والتي يقوم على تنفيذها خبراء مركز البحوث التطبيقية .

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى ضرورة التوسع في زراعة اراضي الشعير خاصة بعد الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمزارعي مطروح، والتي أشرف على توزيعها الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد كبير من المزارعين، أثناء استلام التقاوي المدعومة بالمجان لزراعة 4000 فدان داخل الأراضي الصحراوية.