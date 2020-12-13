شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة مشتبه في إصابتها بـ«كورونا» تضع طفلة بمستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، إجراء أول عملية ولادة لمريضة تعاني من اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الدكتور صلاح زغلول، مدير المستشفى، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، مضيفا أن المريضة ولدت طفلة كاملة النمو، والحالة الصحية للأم والطفل بصحة جيدة.