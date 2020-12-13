شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعي رضا عبد السلام: بدأت حياتي بالكتابة بقدمي ثم أسناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الإذاعى رضا عبدالسلام، كبير مذيعى شبكة القرآن الكريم من ذوى الاحتياجات الخاصة، السبت، الإعلامى عمرو الليثى تقديم برنامجه «واحد من الناس» على قناة الحياة.

وقال عبدالسلام إنه بدأ مشواره بالكتابة بقدمه، وعندما جاء سن دخوله للمدرسة كان هناك قرار بعدم دخول ذوى الهمم للمدرسة، مضيفا أن والده أصر على دخولي المدرسة، وذهب إلى مدير مديرية التربية والتعليم، وقال له «ابني بدون تعليم كأنه ميت».

وتابع: «بالفعل دخلت المدرسة وماكنش ينفع أكتب بقدمى في الفصل فبدأت تعلم الكتابة بأسناني، وكان صعب جدا عليا، حتى أصبحت بعد فترة من أحسن الخطوط في المدرسة».

وأضاف: «لحظة ولادتي قال والدي (يارب انت اللي خلقته وانت الكفيل بيه).. وهذا الدعاء كان ملازما لي في كل مراحل حياتي في كل محنة وكنت أجد الله بجوارى دائما".

وأوضح أنه تزوج من إحدى زميلاته في كلية الإعلام، وأشار إلى تمسكهما ببعض رغم الصعوبات التي واجهتهما، وأنجبا عبدالرحمن في كلية الطب وأفنان في السنة الرابعة بكلية الإعلام.

ولفت عبدالسلام إلى أن قراءاته الكثيرة في علم النفس ساعدته في فهم نفسه والتغلب على التحديات الشخصية وتحديات المجتمع.