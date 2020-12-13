شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم على طلابه بشأن مادة التربية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل قطاع المعاهد الأزهرية منشورًا إلى جميع المناطق الأزهرية بأنه يطبق على المرحلتين الابتدائية والاعدادية ما يطبق على نظرائهم من التربية والتعليم بشأن اعتبار مادة التربية الفنية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

كما يتم دمج سؤال الخط العربي بورقة أسئلة امتحان اللغة العربية على أن يعاد توزيع درجات تلك المادة ويطبق عليهم ما يطبق على نظرائهم بالتربية والتعليم من العام الدراسى 2020 - 2021.

كما أن مادة الرسم في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خارج المجموع بالتعليم الأزهري ليصبح مجموع الصفوف نهاية العام 550 درجة بدلاً من 650 درجة ، مع دمج امتحان الخط في نفس ورقة اللغة العربية.