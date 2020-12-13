شكرا لقرائتكم خبر عن بناءً على توجيهات الرئيس.. نقل الطفلة ميرا بسيارة إسعاف لتلقى العلاج بمعهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت منذ قليل سيارة إسعاف مجهزة الطفلة ميرا محمود "8 شهور" لمعهد ناصر بالقاهره لعلاجها على نفقة الدولة بعد صدور توجيهات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلها لمعهد ناصر لعلاجها، والتي تعانى من ثقب بين الآذينين والبطينين بالقلب ورافق الطفلة والدها وفريق طبي مجهز لمتابعة حالتها الصحية

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا .م.ا) بعد مناشدة ذويها للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب.

وأضاف "مجاهد" أنه جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون فى استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لاجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة "ميرا" عن كثب وماسيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.