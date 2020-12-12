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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القصير يتابع أعمال إطفاء حريق مقلب القمامة العمومي جنوب المدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء عادل نصر، رئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير، أعمال الإطفاء للحرائق التي نشبت في مقلب القمامة العمومي جنوب المدينة.
واشتعلت النيران لليوم الثاني في مقلب القمامة، ما تسبب في انتشار السحب السوداء في سماء المدينة، وتعرضت مدينة القصير للسحابة السوداء بسبب انتشار الدخان الذي غطي مختلف أنحاء المدينة بسبب حرائق القمامة المتكررة في المقلب العمومي المجاور للمدينة، ما تسبب في شكاوى من الأهالي من تعرضهم للاختناق وضيق في التنفس.
وأصدر رئيس المدينة تعليماته بالتحرك الفوري لسيارات المطافئ لإنهاء هذه المشكلة لعدم تكرارها مستقبلا.
وطالب الأهالي أجهزة وزارة البيئة بالتحقيق في الواقعة لعدم تكرارها مرة أخرى ومحاسبة المقصرين الذين يشعلون الحرائق في المقلب العمومي للقمامة، مؤكدين أنهم فوجئوا بأدخنة كثيفة سوداء تعطي سماء المدينة بدات من جهة الجنوب.
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