شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: لم نرصد أي آثار جانبية للقاح «كورونا» الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نها عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الأبحاث على اللقاح الصيني لفيروس كورونا تتم بدقة وبمتابعة مستمرة، ولم يتم رصد أي آثار جانبية ناجمة عنه حتى الآن.

وأضافت عاصم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»: «لم نرصد أي آثار جانبية قصيرة للقاح سينوفار على المواطنين الذين خضعوا له، ووزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينكية للقاح الصيني».

وحول شروط التسجيل الطارئ لاستخدام أي لقاح، قالت عاصم: «من شروط التسجيل الطارئ لأي لقاح المتابعة الدقيقة لكل الحالات الذين خضعوا للقاح حتى بعد الإجازة الطارئة وأجرينا تجارب لقاح سينوفار على 3 آلاف فرد وتأكدنا من درجة الأمان».

كانت مصر قد تسلمت الخميس شحنات لقاح فيروس «كورونا» المنتج من قبل المجموعة الصينية «سينوفارم»، وسيوزع اللقاح مجانًا وستكون الأولوية في استخدامها للعاملين في المستشفيات وللمصابين بالأمراض المزمنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد.