شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من يسرا اللوزي على صورها المثيرة للجدل خلال حملها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الفنانة يسرا اللوزي، على جلسة تصويرها بإحدى المجلات، وظهرت فيها "حامل"، ما أثار الجدل عل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت يسرا اللوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس: «نزلت صور حلوة وقلت صباح الخير وبرضوا اتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا وتعودنا على التعليقات السخيفة وتعودنا برضو منردش عليها، ولو هقعد أرد على أي حاجة عمرى ما هلحق ؟أعيش حياتى».

وتابعت: «أنا عاملة الصور كنوع من أنواع التوثيق وحسيت انى عايزة يبقى عندي صور فنية زى اللوح بتاع زمان».