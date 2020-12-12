شكرا لقرائتكم خبر عن منسق مبادرة «حياة كريمة»: تجديد 29 منزلا ورصف 1600 متر طرق بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسين السنينى، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بمطروح، إنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتجديد ٢٩ منزلاً بقرية زاوية العوامة بمركز ومدينة الضبعة.

وأوضاف أنه تم رصف طرق شوارع القرية بطول ١٦٠٠ م ،منها ٣٠٠ م من تجمع أولاد سبيخة حتى طريق تجمع معهد السلف الصالح ،و٣٠٠م من تجمع اولاد فرحات حتى الطريق الدولي، ورصف طريق بطول ٦٥٠ م لعمل طريق يربط تجمع اولاد سعد عبدالزين لربطه بطريق تجمع معهد السلف الصالح، ورصف طريق ٣٥٠ م يربط تجمع اولاد خيرالله غيث بالطريق الجديد.

وتابع: «جاري الانتهاء من إنشاء مدرسة أولا هيوب الجديدة للتعليم الاساسى، كما تم انشاء خزان مياه للوحدة الصحية للقرية».

ولفت إلى أنه تم تدعيم تجمع معهد السلف الصالح بمحول كهرباء إضافي جديد، وكذلك إضافة محول للقرية بدعم من وزارة الكهرباء،كما أنه جارى الانتهاء من شبكة الصرف الصحى بالقريه الأم، كما يتم حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتجهيز مدخل القريه تمهيدا للافتتاح قريبا.