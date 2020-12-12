شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مكثف لرفع كفاءة الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق التدريب، ومكافحة العدوي والجودة، والسلامة والصحة المهنية، بمستشفيات «حميات الزقازيق، الصدر، الزقازيق العام، فاقوس، الحسينية، القنايات، الصوفية، أولاد صقر، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، مشتول السوق، الصالحية الجديدة المركزي»، بإشراف مديري المستشفيات، أعمال التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتم تدريب الفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وإستخدام جهاز الصدمات الكهربائية وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي على جهاز التنفس الصناعي، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع إنتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، فضلا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في إرتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وكيفية التعامل مع مريض الطواريء، والمواقف الطارئة.

كما تم التدريب على كيفية التعامل مع مريض السكري النوع الثاني ونوعية الأدوية المستخدمة في العلاج، والتعرف على علامات غيبوبة السكر الكيتونية«AKA»وكيفية التعامل معها، وأهمية غازات الدم، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، وكيفية نقل الدم، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق إستخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الإتصال وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة، للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة.