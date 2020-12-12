شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: وفاء الشعوب وأصالة معدنهم تعرف من مدى انتمائهم لأوطانهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية ندوة تثقيفية بمشاركة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وعدد من رجال الدين وعدد من طلبة الجامعات، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى القومى والدينى وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الندوة تأتي على هامش زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والوفد المرافق له لمحافظة أسيوط، للمشاركة في افتتاح عدد من المساجد بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث ألقى جمعة محاضرة بعنوان «مفهوم ومقتضيات الولاء والانتماء الوطنى» أكد خلالها أن الوطنية ليست شعارات تردد وإنما هي عطاء وجهد وعرق، وأضاف أن وفاء الشعوب وأصالة معدنهم تعرف دائماً من مدى انتمائهم لأوطانهم واعتزازهم بها، كما وجه الشكر للقوات المسلحة على جهودها المخلصة في التنمية الشاملة للدولة وما تقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية كبيرة لوطننا الحبيب .

وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة رحب فيها بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع أبنائها من الضباط وضباط الصف والجنود وكذلك الشباب من مختلف التوجهات والأعمار لخلق حالة من الوعي تجاه كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية .

حضر الندوة محافظ أسيوط ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى .

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