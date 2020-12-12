شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تقديم طلبات الترشح لاتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة كفر الشيخ الانتهاء من استعداد الإدارة العامة لرعاية الشباب لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020- 2021، عقب موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.



بدأ الماراثون الانتخابي بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس 10 ديسمبر، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين 13 ديسمبر، ويبدأ تلقي طلبات الطعون بالانتخابات 14 ديسمبر على أن يكون فحصها 15 ديسمبر، ثم تعلن الكشوف النهائية 16 ديسمبر.



وحددت الجامعة الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي، وتبدأ من 17 ديسمبر الدعاية الانتخابية، وتبدأ انتخابات الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج 20 ديسمبر ،على أن تجري جولة الإعادة 21 ديسمبر، ثم تبدأ يوم 22 ديمسبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ويوم 23 ديسمبر، انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه عل مستوى الكليات. ويختتم الانتخابي 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه.



قال رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي، إنه تم التنسيق بين إدارات رعاية الشباب في مختلف كليات الجامعة واللجان المشكلة للإشراف على انتخابات كل كلية في إطار خطة الإجراءات الإحترازية التي تطبقها الجامعة، مطالبا بتشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة والانضمام لاتحادات طلاب الكليات وضرورة الالتزام بمواعيد وتوقيت الجدول الزمني المقترح للانتخابات.



أوضح دسوقي حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب وتشجعيهم على المشاركة في اختيار من يمثلهم في مجالس اتحاد الطلاب في الكليات والجامعة، محذرا من استخدام الشعارات الطائفية والفئوية والحزبية في الانتخابات، مؤكدًا البدء في تنظيم العملية الانتخابية لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي لتسير بنزاهة وشفافية لإفراز طلاب قادرين على تمثيل وخدمة زملائهم والتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم.