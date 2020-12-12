شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بيطرية مجانية لجامعة سوهاج تعالج 745 رأس ماشية بقرية مشطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، السبت، فعاليات القافلة البيطرية المجانية بقرية «مشطا» بمركز طما، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومركز بحوث صحة الحيوان بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تحرص على تنفيذ عدد من القوافل الأسبوعية المجانية لقري ومراكز المحافظة، لخدمة المجتمع الخارجي وتقديم الخدمة العلاجية المجانية من كشف وفحص وعلاج لجميع الحالات، مؤكداً ان هذه القوافل تمثل أحد أهم وسائل التحصين والتوعية للمربين، خاصة في المناطق الأكثر إحتياجاً لإنماء وحماية الثروة الحيوانية والداجنة بهذه القرى.

وأوضح عزيز أنه تم من خلال القافلة فحص وعلاج 745 حالة من أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب، مضيفاً أن الحالات المرضية شملت حالات طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية، وتشخيص حمل وحالات جراحة، حيث تم إجراء بعض العمليات للحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، فضلا عن تشخيص وعلاج أكثر من 160 حالة من الطيور بمختلف أنواعها.

ومن جانبه قال الدكتور بهاء الدين على، عميد كلية الطب البيطرى والمشرف على القوافل، أنه شارك بالقافلة 25 طالبا وطالبة من الفرق النهائية، حيث تم تدريب الطلاب عملياً بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، على كيفية التعامل مع الحالات المرضية، وعلاج الطفيليات الخارجية بالرش، والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الطفيليات، وعلاج حالات العقم، واجراء عمليات الجس، والعمليات الجراحية، والكشف على الطيور وعلاجها بصرف العلاج اللازم مجاناً، إلى جانب التوعية بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة بأمراض تنتقل بين الإنسان والحيوانات،وطرق الحفاظ عليها، وتنمية الثروة الحيوانية.