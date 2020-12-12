شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: مصر دائما لها استباقية للترتيب الاستراتيجي الذي يحدث في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا مهمة جدا، لأن العالم مقبل على ترتيب أوراقه السياسية وإعادة تنظيم الخريطة السياسية نتيجة عدة متغيرات.

وأضاف السفير محمد العرابي، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن مصر دائما لها استباقية للترتيب الاستراتيجي الذي يحدث في المنطقة، وتأتي هذه الزيارة في إطار وضع قدم ثابتة مع دولة سيكون لها دور كبير في الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل 2021.

وأوضح أن الدور الألماني تراجع في المنطقة، وبالتالي نرى فرنسا هي الدولة القادمة لقيادة المنظومة، وهناك تمهيد لهذه القيادة، بالإضافة إلى أن فرنسا أصبح لها اسهام كبير سياسي واستراتيجي في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر دولة محورية في المنطقة، لذلك بينها وبين الدولة الفرنسية تنسيق مسبق قبل أن تصل الأمور إلى الواقع.