شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحصر 16 قطعة أراضى دولة لبناء مشاريع سكنية وتقرر غلق شوارع بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى سيد الخلفاوى، مسؤول ملف المحليات فى ”الخليج 365”، أن محافظة القاهرة حصرت 16 قطعة أرض أملاك دولة، يصلح بناء مشاريع سكنية متكاملة عليها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، وتمت الموافقة على 9 قطع منها تصلح لتنفيذ المشروعات، وذلك بعد عرضها على رئاسة الوزراء لدراسة تنفيذ مشروعات سكنية عليها.

وأضاف سيد الخلفاوى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أنوار مصر الذى يقدمه الإعلامى محمد عرفة الحجار، على قناة الحدث اليوم، أن كل العاصمة وضعت دراسة لتعظيم الاستفادة وتطوير منطقة وسط البلد من بينها غلق شوارع بالقاهرة الخديوية أمام حركة السيارات ليتم فتحها للمشاة فقط وتنفيذ نماذج متعدد لشارع الآلفى وذلك سيتم تطبيقه عقب نقل الوزرات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام القادم، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة بدأت تنفيذ خطة توحيد واجهات محال وعقارات وسط البد منذ أيام وتم إخطار أصحاب المحال بإزالة البروز الخاصة بهم.

وأشار الزميل سيد الخلفاوى إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل اختيار مساحات خارج الكتلة السكنية، لدراسة إنشاء عليها مجمع للخدمات الحكومية بالمحافظة على أن يضم كافة المديريات والمصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة مع الحرص على ربط المكان بكافة الطرق الرئيسية وتجهيزه بجراج وكافة الخدمات.

وفى السياق أوضح سيد الخلفاوى أنه من المقرر أن يتم إعلان اشتراطات البناء الجديدة خلال أيام وأبرز ملامحها أن أقصى ارتفاع للمبانى ارضى و5 أدوار ولن يتم السماح بالبناء على كامل المساحة، مضيفا أن الفترة القادمة سيكون هناك تعديل للحيز العمرانى بكل المحافظات بعد الانتهاء من التصالح على مخالفات البناء.