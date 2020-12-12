شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروع المخلفات الطبية": تنسيق بين وزارتى الصحة والبيئة للتعامل مع مخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور طارق العربى مدير وحدة إدارة مشروع المخلفات الطبية والالكترونية أنه لابد من التفريق بين المخلفات الطبية بين المخلفات الخارجة من المنازل وبين مخلفات المنشأت الطبية والمستشفيات وهذا الشق غير مقلق لانها يتم التعامل معها من قبل المتخصصين ولكن القلق من مخلفات المنازل حيث انه لابد للمواطن من اتلافها وتطهيرها حتى لايتم استخدامها مره أخرى هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة ووزارة البيئه للتعامل مع مخلفات المنشأت الطبيعية.

وتابع العربي خلال مداخلة هاتفيه فى برنامج مساء dmc والذى تقدمه الاعلامية ساره حازم انه يتم التعامل مع الاطنان الناتجة من المنشأت الطبية بطرق امنه عن طريق الارشادات و التخزين المؤقت جمعها في محطات معالجة مركزية بعضها تابع لوزارة الصحة والبعض الاخر تابع للقطاع الخاصة ويتم المعالجة بطريقتين هما طريقة الترميض أي الحرق في محارق مخصصة واما طريقة الفرم والتعقيم .