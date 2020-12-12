شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أبحاث إكلينيكية: 9 لقاحات لفيروس كورونا وصلت لمراحلها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف الفقى، استشارى الأبحاث الإكلينيكية والمناعة من العاصمة واشنطن، أن هناك 9 لقاحات عالمية لفيروس كورونا وصلت للمراحل الأخيرة لإقرارها من إجمالى 100 شركة تعمل حول العالم، منها 4 فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى لقاح بريطانى وثالث روسى ولقاحان فى الصين، متوقعاً أن يسعى الجميع لإجازة الاستخدام من الهيئات العلمية العالمية فى أوروبا والولايات المتحدة .

وأكد الفقى أن عملية التصويت التى جرت فى جلسة هيئة الأغذية والدواء الأمريكية العلنية حول لقاح فايزر شهدت بعض الاعتراضات ليس من أجل الاعتراض لكن لأنه لم يكن وقتها قد تم تجربة الدواء على النساء الحوامل وعلى الأطفال ما دون 18 عاما، وتابع: "لزم التنويه إلى أن التجارب السريرية للقاح فايزر لم تنته بعد وسوف تستكمل لاستيفاء كافة المعايير السلامة الفنية لكافة الشائح أملاً فى الوصول لإجازة نهائية، حيث إن الإجازة الأخيرة استثنائية للطوارئ فقط".

وتابع الفقى، فى مداخلة عبر سكايب عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON حول آلية عمل لقاح فايزر قائلا: "لقاح فايزر يقوم على تقديم جزء جينى من فيروس كورونا للجهاز المناعى للفرد لتكوين أجسام مناعية، حيث يقوم على إعطاء الكود الجينى للفيروس".