استشارى أبحاث إكلينيكية: 9 لقاحات لفيروس كورونا وصلت لمراحلها الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف الفقى، استشارى الأبحاث الإكلينيكية والمناعة من العاصمة واشنطن، أن هناك 9 لقاحات عالمية لفيروس كورونا وصلت للمراحل الأخيرة لإقرارها من إجمالى 100 شركة تعمل حول العالم، منها 4 فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى لقاح بريطانى وثالث روسى ولقاحان فى الصين، متوقعاً أن يسعى الجميع لإجازة الاستخدام من الهيئات العلمية العالمية فى أوروبا والولايات المتحدة .
وأكد الفقى أن عملية التصويت التى جرت فى جلسة هيئة الأغذية والدواء الأمريكية العلنية حول لقاح فايزر شهدت بعض الاعتراضات ليس من أجل الاعتراض لكن لأنه لم يكن وقتها قد تم تجربة الدواء على النساء الحوامل وعلى الأطفال ما دون 18 عاما، وتابع: "لزم التنويه إلى أن التجارب السريرية للقاح فايزر لم تنته بعد وسوف تستكمل لاستيفاء كافة المعايير السلامة الفنية لكافة الشائح أملاً فى الوصول لإجازة نهائية، حيث إن الإجازة الأخيرة استثنائية للطوارئ فقط".
وتابع الفقى، فى مداخلة عبر سكايب عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON حول آلية عمل لقاح فايزر قائلا: "لقاح فايزر يقوم على تقديم جزء جينى من فيروس كورونا للجهاز المناعى للفرد لتكوين أجسام مناعية، حيث يقوم على إعطاء الكود الجينى للفيروس".
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