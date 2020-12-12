شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الخدمات الأرضية بمصر للطيران يتابع مشروعات مطار برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس مجدي محمدين ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ، اليوم السبت ، محطة مطار برج العرب، لمتابعة سير العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها بالمحطة، حيث كان في استقباله الطيار علاء نبيل مدير المطار .

وخلال الزيارة قام رئيس الشركة بتفقد أرض المهبط لمتابعة تشغيل معدات المهبط وساحات التحميل ، بالإضافة إلي تفقد مشروع محطة الوقود المقرر إنشائها بالمهبط ، كما ألتقي رئيس الشركة العاملين بالمحطة ،وشرح الوضع الحالى للشركة خلال الأزمة العالمية لجائحة كورونا التى أثرت سلبآ على العالم بصفة عامة وعلى قطاع الطيران بصفة خاصة ، بالإضافة إلي بحث حجم التشغيل وكيفية إستغلال الوضع الحالى فى تطوير أداء العاملين من خلال زيادة الجرعات التدريبة ، وأيضآ رفع كفاءة المعدات بالمحطة.

كما استمع رئيس الشركة للعاملين لمعرفة كافة المشكلات ومعوقات العمل ، للعمل على حلها وتوفير احتياجات المحطة ، وقام بتكريم العاملين المحالين للتقاعد تقديراً للجهد المبذول منهم خلال سنوات عملهم داخل الشركة ، وتحفيزا للعاملين بالمحطة .