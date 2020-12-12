8 معلومات مهمة عن أول امتحان ثانوية عامة إلكترونى (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365" فى التقرير التالى 8 معلومات مهمة عن أول امتحان ثانوية عامة إلكترونى يعقد لدفعة العام الدراسى الجارى 2020-2021. وسيعقد الامتحان إلكترونيًا على التابلت لجميع الطلاب، وستتاح أكثر من فرصة لدخول الامتحانات تصل لـ 3 مرات. ويختار الطالب أعلى الدرجات فى جميع الفرص، وسيكون مجموع الطالب فى الثانوية العامة الإلكترونية من 410، وستعتمد الأسئلة على الفهم وجميعها اختيار من متعدد، أما التصحيح سيكون إلكترونيًا خالصا دون تدخل أى عنصر بشرى.

معلومات مهمة عن أول امتحان ثانوية عامة إلكترونى

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