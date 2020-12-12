شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلق لأول مرة على خضوع نجله للتحقيق الضريبى: أنا فخور بهانتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس المنتخب جو بايدن عن دعمه لابنه هانتر بايدن في أول تعليق علنى له حول هذه المسألة منذ إن كشف الفريق الانتقالي الرئاسي أن "الشؤون الضريبية" لنجل الرئيس المنتخب البالغ من العمر 50 عامًا تخضع لتحقيق فيدرالي.

وجه المراسلون الأسئلة للرئيس المنتخب أثناء مغادرته المنصة في حدث لتقديم العديد من المعينين من قبل مجلس الوزراء في ويلمنجتون، وتجاهل بايدن سؤالًا من فوكس نيوز حول ما إذا كان هانتر بايدن قد ارتكب جريمة، لكنه رد عندما سئل عما إذا كان لقد تحدث إلى ابنه منذ أن تم الكشف عن التحقيق، قائلا وهو يخرج من المسرح: "أنا فخور بابني".

في وقت سابق، اختتم المؤتمر الصحفي الأسبوعي الافتراضي للفريق الانتقالي بدون سؤال واحد بخصوص التحقيق في ضرائب هنتر بايدن، ولم يعلق فريق بايدن هاريس على الوضع بخلاف بيانه الأولى.

وكشف هانتر بايدن فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن مكتب المدعى العام الأمريكي في ديلاوير أجرى تحقيقًا نشطًا في تاريخه الضريبي، وقال مصدر مطلع على الوضع لشبكة فوكس نيوز إن التحقيق بدأ في 2018.

وقال هانتر بايدن في بيان، "علمت أمس ولأول مرة أن مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير أبلغ مستشارى القانوني، أمس أيضًا، أنهم يحققون في شئونى الضريبية، وإنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكننى على ثقة من أن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أننى تعاملت مع أمورى بشكل قانوني ومناسب، بما في ذلك الاستفادة من مستشاري الضرائب المحترفين.

وأضافت المصادر، أن التحقيق استند جزئيًا إلى وجود تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالمعاملات التجارية لهنتر بايدن في "الصين ودول أجنبية أخرى"، وخلال الحملة الرئاسية لعام 2020، اتهم الرئيس ترامب هانتر بايدن بالاستفادة من النفوذ السياسى لوالده لإثراء نفسه شخصيًا من خلال التعاملات التجارية الخارجية.

وتناول فريق بايدن-هاريس الانتقالي التحقيق في بيان منفصل، وجاء في البيان أن "الرئيس المنتخب بايدن فخور للغاية بابنه ، الذي حارب تحديات صعبة ، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشريرة في الأشهر الأخيرة ، ليخرج أقوى".