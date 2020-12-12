شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: لا يمكن تقديم لقاح للمواطن إلا بعد التأكد من الفاعلية والآمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لا يمكن تقديم لقاح للمواطنين إلا بعد التأكد منه، وحتى هذه اللحظة هذه اللقاحات آمنة، مشيرا إلى أنه سيبدأ استخدام لقاح فايزر بدءا من الغد، ومصر منذ فترة طويلة على تواصل وتم توقيع عقد مع هيئة جافى المنوط بها توفير اللقاحات لكل دول العالم وتضمن أمانها ونحن نتعامل معها فى لقاحات كثيرة جدا وثبت فاعليتها ومن حقنا أن نقول إيه اللقاح اللى نجيبه وإيه ما نجيبوش؟.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، أن هناك جدولا لوصول اللقاح، والحكومة تعلن عن الفئات التي تبدأ بتطعيمها وهذا عن طريق الللجنة العليا في مجلس الوزراء، ومشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تقول أسماء شركات ولكنها تجيز لقاحات ومعظمها تم إيجازها من مراكز علمية ثم تأخذها شركات، فالأبحاث تضعها مراكز علمية والشركات هي التى تقوم بالإنتاج.

وأشار مستشار الرئيس للشئون الصحية، إلى أنه بحكم عملنا كأطباء نقلق على مرضانا وعقلنا معهم وهذا التطعيم لنا ولأولادنا وأحفادنا ولن يتم إلا بعد الاطمئنان جميعا وهذا لا ينطبق على هذا اللقاح فقط ولكن على أى دواء أو لقاح ولن يقر أى لقاح إلا بعد دراسته والتطعيمات تعطى حاجة من اثنتين إمنا مناعة دائمة أو مناعة لفترة.