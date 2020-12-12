شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين : لا يدخل لقاح طبى إلى مصر إلا بعد دراسته جيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار الرئيس للشؤون الوقائية، أن الجهة المنوط بها إقرارإستخدام اللقاحات عى لجنة " اللقاحات " أو التطعيمات التابعة لوزارة الصحة ، مؤكدا أن اللجنة تضم مجموعة من العلماء والخبراء، وهي المنوط بها متابعة وإقرار القلاحات المناسبة وجدول التطبيق وهي لجنة قديمة يتم تجديدها وتحديثها بإستمرار .

وأضاف تاج الدين ، فى لقاءه مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، إن هذه اللجنة لها تاريخ قديم فى القضاء على الأوبئة والأمراض التى كانت تهدد حياة المصريين مثل " الحصبة والسعال الديكي ولقاح السل وشلل الأطفال " وكان يتم منح هذه اللقاحات إجباريا .

وقال الدكتورعوض تاج الدين ، مستشار الرئيس للشؤون الوقائية، لايدخل لقاح الى مصر إلا بعد دراسته جيداً ، ومدى توافر الأمان على المدى القريب والبعيد ، ونحن نتابع بدقة كل ما يتعلق بفيروس كورونا .

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التأكد من الآثار الجانبية للأدوية الجديدة قد يستغرق عدة سنوات، والعقار الصينى الخاص بكورونا ، تم إجراء عدة تجارب سريرية عليه في عدة دول ومنها مصر وبالتأكيد عرض على اللجنة العلمية المصرية، والصين دولة كبيرة، وكثير من الدول الكبرى وشركات تصنيع الدواء وكل هذه المؤسسات لا يمكن أن تغامر بمنتج لا تتأكد من فاعليته، وهذا اللقاح تم تجربته على مليون شخص بالصين، وهناك تعليمات من الرئيس والحكومة بمراجعة كل التطعيمات وإعطاء أفضل لقاح للمواطنين وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطورة وهذا لا يتم إلا بشفافية كبيرة.