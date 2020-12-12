شكرا لقرائتكم خبر عن تاج الدين عن لقاح كورونا الصينى: تم تجربته على مليون شخص بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التأكد من الآثار الجانبية للأدوية الجديدة قد يستغرق عدة سنوات، والعقار الصينى تم إجراء عدة تجارب سريرية عليه في عدة دول ومنها مصر وبالتأكيد عرض على اللجنة العلمية المصرية، والصين دولة كبيرة، وكثير من الدول الكبرى وشركات تصنيع الدواء وكل هذه المؤسسات لا يمكن أن تغامر بمنتج لا تتأكد من فاعليته، وهذا اللقاح تم تجربته على مليون شخص بالصين، وهناك تعليمات من الرئيس والحكومة بمراجعة كل التطعيمات وإعطاء أفضل لقاح للمواطنين وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطورة وهذا لا يتم إلا بشفافية كبيرة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن جهات متخصصة دولية تقوم على دراسة الأثار الجانبية لكل اللقاحات الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج كلمة أخيرة، أن اللجنة العلمية الطبية في مصر تدرس جميع اللقاحات من ناحية الأمان على المواطن سواء في الفترة الحالية أو المستقبلية، والدولة المصرية كاملة من يوم ما أعلن من شهور كثيرة ومن بداية ظهور المرض الناس كانت تسأل دائما، متى يظهر التطعيم؟ وأنا قلت سيكون خلال سنة، ونحن نقوم بعمل تجارب إكلينيكية في المرحلة الثالثة وعلى عدد ضخم من المتطوعين وعدد الجرعات لمعرفة الآثار المحتملة.

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحة: كل الأدوية عندما تقدم الملفات وبعد كل الدراسات تذهب إلى الجهات العلمية لدراستها وإقرارها، وأكبر جهة هي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية، ومعناها أن الملف الذى قدم لها، تم دراسته علميا وطبيا وعلى أساسها تم إجازة اللقاح.