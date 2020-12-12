نشرة الحوادث المسائية.. انهيار عقار في حدائق القبة وقتيلة في "بلاعة" بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

العثور على جثة فتاة في "بلاعة" بالزاوية الحمراء

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة، على جثة فتاة مجهولة الهوية، في بالوعة صرف صحي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

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سيدة تغطيها الرمال.. لحظة انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، مقطع فيديو للحظة انهيار عقار في شارع مصطفى عبد السميع بمنطقة حدائق القبة.

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تأجيل دعوى تسليم الهارب محمد علي من إسبانيا لـ 23 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات الدعوى، التي أقامها محمد حامد سالم، المحامي، مطالبًا فيها بصفة مستعجلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية، لجلسة 23 يناير المقبل لتقديم المذكرات.

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تأجيل محاكمة متحرش الفتيات في "الجامعة الأمريكية" لـ9 يناير

أجلت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسات محاكمة المتهم "أحمد. ب ز"، الشهير بـ "متحرش الفتيات"، في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات قاصرات، لجلسة 9 يناير؛ لتقديم المستندات، وسماع أقوال الشهود.

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لماذا حبست محكمة الجنح تامر أمين سنتين؟

أودعت محكمة جنح مدينة نصر، حيثيات حكمها القاضي بمعاقبة الإعلامى تامر أمين، بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني، لاتهامه بسبّ وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لعارضة الأزياء ميرهان هشام عبد القادر والشهيرة بميرهان كلير.

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السجن 3 سنوات لـ9 شرطيين بقسم الأميرية بتهمة تعذيب مجدي مكين حتى الموت

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، بمعاقبة ضابط بقسم الأميرية و8 أمناء شرطة (مخلى سبيلهم) بالسجن 3 سنوات بتهمة قتل المجني عليه مجدي مكين داخل قسم الأميرية، وبرأت أمين شرطة من التهم المنسوبة له.

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الداخلية تستقبل عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان

استقبل قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، عدد من المواطنين من ذوى الإعاقة بمستشفيات الشرطة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة خلال شهر ديسمبر.

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الداخلية تنظم قوافل إنسانية لتوزيع مساعدات عينية على المناطق الأولى بالرعاية

أوفدت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية) على المواطنين قاطني المناطق الأولى بالرعاية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

مصدر: القبض على حاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق في عهد الإخوان

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قال مصدر أمني، إنه تم القبض على الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل الأسبق في حكومة هشام قنديل، من منزله في منطقة القاهرة الجديدة.

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