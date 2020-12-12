رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس الأحد، حيث يسود طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، حار على شمال وجنوب الصعيد نهارًا.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن الطقس سيكون باردا على كافة الأنحاء ليلاً.
وتابعت: "الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية.
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