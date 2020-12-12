شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أبورواش وناهيا والمركز التكنولوحي بكرداسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، السبت، قريتي أبورواش وناهيا ومنطقة ترعة عبدالعال بمركز ومدينة كرداسة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.
والتقي الشهابي بعدد كبير من الأهالي للأستماع إلى طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفه على مستوى القريتين.
كما تفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة كرداسة لمتابعه أنتظام وسير العمل في أستقبال طلبات التصالح في مخلفات البناء.
وجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الأنجاز مع العمل في تقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد أبورواش وناهيا والمركز التكنولوحي بكرداسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.