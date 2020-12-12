شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أبورواش وناهيا والمركز التكنولوحي بكرداسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، السبت، قريتي أبورواش وناهيا ومنطقة ترعة عبدالعال بمركز ومدينة كرداسة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

والتقي الشهابي بعدد كبير من الأهالي للأستماع إلى طلباتهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفه على مستوى القريتين.

كما تفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة كرداسة لمتابعه أنتظام وسير العمل في أستقبال طلبات التصالح في مخلفات البناء.

وجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الأنجاز مع العمل في تقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.