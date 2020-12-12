شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عويس تقدم نصيحة لمن يمتلك فكرة إلكترونية يريد تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت شيرين عويس، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة خالص لرواد الأعمال، نصيحة للمواطنين قائلة: «من يمتلك فكرة يحاول تطويرها وتنميتها والعمل عليها وعرضها على أكثر من جهة، وسيلاقي من يمولها»، حيث يوجد الكثير ممن ينتظر الأفكار الجيدة لتمويلها وتنفيذها على أرض الواقع.

وأضافت «عويس»، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن صاحب الفكرة الجيدة يقوم بالدراسة الجيدة لها ودراسة السوق بشكل جيد، والعمل على تنفيذها وبشكل جيد، مشيرة إلى أن عدم اليأس من تمويل الأفكار خاصة وأن هناك من يقوم باليأس من عدم تمويل فكرتة ولكن لو الفكرة جيدة وتستحق التمويل سيجد من يمولها وتنفيذها بشكل جيد ولكن الأهم الدراسة الجيدة للفكرة والعمل على تنميتها وتطويرها.