شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروعات الشركة بمدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب بتفقد المشروعات التي تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة يرافقه المهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسام الدين الريفى عضو مجلس الإدارة والمهندسة مفيدة علام استشارى طرق الشركة والمشرف على قطاع المعامل والمهندس أيمن عطية رئيس قطاع الأسكندرية والمهندس ياسر حمودة مدير إدارة المشروع والمهندس علاء شلبي مدير فرع الاسكندرية.

وفي بداية الجولة استمع رئيس مجلس الإدارة إلى شرح للموقف التنفيذى لجميع المشروعات المنفذة ثم قام بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بكوبري تقاطع وادي النطرون العلمين وكوبري تقاطع السكة الحديد ثم تفقد مشروع الطريق بديل الساحلى الذي يبلغ طوله 48 كم من مارينا 1 حتى سيدى عبدالرحمن والذي ينقل المرور من الطريق الساحلى إلى الطريق البديل لسهولة الحركة للمتجه إلى سيدى عبدالرحمن ومطروح.

وتفقد رئيس مجلس الإدارة كذلك مشروع ميدان مسلة مدينة العلمين الجديدة، حيث قامت الشركة بنقل إحدى المسلات الفرعونية من القاهرة إلى أحد الميادين الرئيسية بمدينة العلمين الجديدةذ، والتي تزين المكان وتُضفي إليه لمحة جمالية، ثم تفقد المهندس سيد فاروق كباري البواغيز التي أقيمت فوق البحيرات.

و اختتم رئيس مجلس الإدارة مشرع الأبراج السكنية حيث تقوم الشركة بتنفيذ عدد 3 أبراج من الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بإرتفاعات تصل 41 طابق حيث شاهد أعمال التشطيبات الجارية بالمشروع.