«التنظيم والإدارة» ينتهي من دراسة المتعاقدين المؤقتين مع «الأعلي للأثار»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، بند أجر نظير عمل (السراكي) المتعاقدين قبل ٢٠١٢/٥/١ والبالغ عددهم ٢٧٦.
أوضح أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية، أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٠٢ من المذكورين نقلاً إلى الباب الأول أجور، وإرجاء عدد ٧٣ أخرين، لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، مع استبعاد واحد لتكرار الاسم.
كما أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه جاري الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١ والذي يبلغ عددهم ٢٢٥ متعاقد.
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