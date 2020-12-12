شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تحذر المنشآت من المخالفات وتدرس إلغاء تراخيص المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، أنها تدرس إصدار قرارات غلق وكذلك إلغاء التراخيص لبعض المنشآت السياحية المخالفة.

وقالت الوزارة، في بيان السبت، إنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة بصفة مستمرة والتأكد من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ القرارات التي تتخذها الوزارة في ضوء دورها الرقابي، يقوم قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة بإيفاد لجان سرية للمرور على المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريات والتي سبق وأن صدر بحقها قرارات وزارية بالغلق الإداري خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للتأكد من تنفيذها لهذه القرارات.

وأضافت أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري دراسة قرارات غلق وكذلك إلغاء التراخيص السياحية الصادرة لهذه المنشآت بعد توجيه الانذار لها من قبل.

وتابعت أن هذه اللجان مستمرة في المرور المفاجئ على المنشآت لاتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات الغلق لهذه المنشآت بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذا لعدم التزامها بضوابط التشغيل المعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح المحددة لعمل المنشآت السياحية واستمرار حظر تشغيل الديسكو هات والملاهي الليلية وأي حفلات أو تجمعات في الأماكن المغلقة.