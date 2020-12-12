شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوي من انتشار السحابة السوداء بسبب حرق القمامة في المقلب العمومي بالقصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة القصير جنوب البحر الأحمر للسحابة السوداء بسبب انتشار السحب السوداء التي غطت مختلف أنحاء المدينة بسبب حرائق القمامة المتكررة في المقلب العمومي المجاور للمدينة، مما تسبب في شكاوي من الأهالي من تعرضهم للاختناق وضيق في التنفس خاصة الاطفال وكبار السن والمرضى بالحساسية والصدر.

وطالب الأهالي أجهزة وزارة البيئة بالتحقيق في الواقعة لعدم تكرارها مرة أخرى ومحاسبة المقصرين الذين يشعلون الحرائق في المقلب العمومي للقمامة، مؤكدين أنهم فوجئوا بأدخنة كثيفة سوداء تعطي سماء المدينة بدات من جهة الجنوب.

وطالب الدكتور ياسر خليل، أحد أبناء مدينة القصير، بسرعة وضع خطة عاجلة لإغلاق المقلب العمومي للقمامة ونقل المقلب العمومي بعيدا عن المدبنة في الصحراء لمسافة ٢٠ كيلو متر، واستخدام طرق بيئية امنة للتخلص من القمامة بدلا من الحرق الذي يتسبب في السحابة السوداء.

وأكد أحد الأهالي أن الكل شاهد سماء مدينة القصير وهي ملبدة بالسحب السوداء وشم رائحة الدخان وأنه لم يتم اختيار التوقيت المناسب لحرق القمامة والذى تراعى فيه حركة الرياح لتكون سببا في إبعادها عن أجواء المدينة.

من جانبه، أوضح اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، أن سبب شكاوي الأهالي هو اندلاع النار في مقلب القمامة، مؤكدا أنه أصدر تعليماته بالتحرك الفوري لسيارات المطافئ لإنهاء هذه المشكلة ومحاسبة المقصرين لعدم تكرارها مستقبلا.