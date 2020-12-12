شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات مبادرة «لا للعنف ضد المرأة» بجهاز 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وحدة تكافؤ الفرص لتمكين المرأة بجهازتنمية جهاز مدينة 6 أكتوبر برعاية المهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز، وبحضور المهندسة إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص للمرأة بالهيئة، والدكتورة ياسمين الروبي ممثلة المرأة بمجلس الأمناء، الاحتفال بانتهاء فعاليات مبادرة "لا للعنف ضد المرأة" التي استمرت 16 يوماً.

وأشاد « الشربينى » في كلمته ،بأهمية دور المرأة في المجتمع كأم وأخت تصنع الأجيال ورفضه أى شكل من أشكال العنف ضد المرأة موضحاً ن جهاز المدينة يضم عدد كبير من السيدات والقيادات النسائية التي تؤدي دورها باقتدار لا يقل عن كفاءة الرجال.

من جانبها، استعرضت المهندسة إيمان نبيل أهمية دور المرأة في المجتمع ونبذ العنف ضدها بأي صورة من الصور سواء البدنية او اللفظية ، مشيدة بدور جهاز المدينة ووحدة تكافؤ الفرص به في ظهور خطة الفاعليات بصورة متميزة وأشارت المهندسة حنان عبد العظيم نائب رئيس الجهاز ومسؤول وحدة تكافؤ الفرص عن مبادرة «لا للعنف ضد المرأة » والتى إتخذت طابعا مميزاً وذلك بنشر هذه المبادرة عبر تجميل أحد أهم ميادين المدينة بدعم جهاز المدينة للمبادرة وأنشطة وحدة المرأة ما كانت هذه المبادرة خرجت الي النور بهذا الفكر المتميز

واختتم الحفل في نهاية الحفل بتكريم عدد من المتميزات كما تم تكريم المهندسة إيمان نبيل ، فيما كرمت وحدة تكافؤ الفرص المهندس شريف رئيس الجهاز علي دعمه القوي المتميز لأنشطة الوحدة.