شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، عن البدء في تنفيذ مشروع لتنشيط الرياضة بالاحياء السكنية بمدينة سوهاج بعنوان «الرياضة أسلوب حياة».
وقال شوقى إن المشروع ينفذ برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبدأ تنفيذه بالأحياء السكنية بمدينة ناصر شرق مدينة سوهاج، حيث يتم تنفيذه يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة صباحاً، ويتضمن تمرينات رياضية ومشى وجرى، بداية من تمثال رفاعة الطهطاوي أمام جامعة سوهاج القديمة، حتي الكورنيش الشرقي للنيل.
وأوضح شوقى أن المشروع يستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر السوهاجية لجميع المراحل السنية (رجال، وسيدات، وأطفال)، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر، منوها بأنه يقوم بالتدريب منشطين رياضيين بالمديرية، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.
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