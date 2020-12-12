شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: رئيس الوزراء وضع خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور جمال درويش، رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، إن القيادة السياسية في مصر، تولى اهتماما كبيرا بدعم قطاع الحاسبات ونظم وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للحاسب «بين النظرية والتطبيق» في نسخته رقم 30، الذي استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات.

وأضاف درويش، أن مصر تمتلك 26 كلية للحاسبات ونظم المعلومات، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات في ظل التطور التكنولوجي، منوها أن رئيس الوزراء وضع خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مصر.

وأشار «درويش» إلى أن المؤتمر الدولي للحاسب ناقش كل ما هو جديد في علوم الحاسب بين نظريتها وتطبيقها، فضلا عن المجالات المستحدثة التي ظهرت على خريطة نظم المعلومات.

وأوضح رئيس لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من أوائل الجامعات في مصر التي استحدثت كلية للذكاء الاصطناعي.