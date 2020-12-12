شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا صموئيل بالمنيا يعلن بدء الاحتفالات السنوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ديرالأبناء صموئيل المعترف غرب مركز العدوة، شمال المنيا، برئاسة الأنبا باسيليوس، رئيس وأسقف الدير، بدء احتفالات محدودة، بعيد نياحة الأنبا صموئيل، والتي تستمر حتي 18 ديسمبر الجاري، تزامنا مع قيام الطائفة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالصوم والذي ينتهي باحتفالات العيد في أول يناير المقبل.

ويقوم الأنبا باسيليوس، يوم 15 ديسمبر الجاري، بتطيب جسد القديس الأنبا صموئيل المعترف بحضور أساقفة من محافظات الجمهورية، والرهبان بالدير وزائرين من المترددين على الدير للاحتفال.

وقال الراهب صموئيل، أحد رهبان الدير، سيتخذ الأنبا باسليوس، رئيس الدير، عدة قرارات خلال ساعات، بشان كيفية الاحتفال في ظل انتشار وباء كورونا داخل دول العالم، مؤكدا أنة من الممكن أن تقتصر الاحتفالات على أعداد قليلة جدا.

إلى ذلك، ووسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة؛ استقبل الدير وفد من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، لزيارة الدير والصلاة والتبارك، ضمن بدء احتفالات عيد نياحة الأنبا صموئيل، والذي يتم الاحتفال به كل عام.

وقام فريق من مديرية الأمن برئاسة اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، بالتنسيق مع القوات المسلحة، بتامين الزائرين، منذ وصولهم إلى بوابة طريق الدير، وصولا إلى الدير، وقضاء فترة الزيارة.