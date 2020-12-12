شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان» تنظم ندوات تعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، سلسلة ندوات للعاملين بمديرية الزراعة بأسوان ومتحف النوبة، وندوة مع الأهالي بمركز شباب الخطارة، للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين. وشرحت الندوات آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوات. الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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