شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: القوات المسلحة تضحي بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذى يأتى تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين بكافة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية والجيوش الميدانية.

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثانى الميدانى أكد خلالها على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها المستمرة لسير عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء مع الإلتزام بتنفيذ كافة الأنشطة التدريبية المخططة، ليظل رجال الجيش الثانى الميدانى محافظين على إستعدادهم القتالى العالى لمواجهة ودحر العناصر الإرهابية، وتنفيذ أي مهام قتالية قد تسند إليهم .

واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداء لمصر وشعبها العظيم، ثم نقل لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي يخوضونها ودورهم البطولى في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة إستقرار الوطن، موكدا أن القوات المسلحة بكل أفرعها تضحى بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني الميداني

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائماً بحق الشعب المصرى نحو التطلع لمستقبل أفضل، بعيداً عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء.

كما أشاد بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء وإلتفافهم حول القوات المسلحة، مؤكداً أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء.

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني الميداني

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالميا، وأكد ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .