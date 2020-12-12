شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع تطوير عين الصيرة: ندرس إنشاء مزارع سمكية بعد تطهير المياه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 63 فدانًا والبحيرة مساحتها 23 فدنا ، موضحا خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن البحيرة كانت تحتوى مخلفات كثيرة "كانت مردومة بالمخلفات " وتم تطهيرها لإظهار جمال البحيرة. وأكد الدسوقي ، أن البداية الأولى للمشروع كانت تنفيذ عملية تكريك وتطهير للبحيرة، وتم بدء العمل فى يناير 2020، ثم يتم إنشاء محطة معالجة للمياه حتى تعود المياه إلى وضعها الطبيعي مجددا، وهي المياه الكبريتية، التي تعالج بعض الأمراض، موضحا أنه يتم التفكير في إنشاء مزرعة سمكية داخل البحيرة بعد معالجة المياه .

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