شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: رسائل الرئيس السيسى لطلاب الكلية الحربية فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته للكلية الحربية فجرًا: منفتحون على الدول الكبرى وعلاقاتنا متوازنة مع الجميع.







السفير الفرنسى بالقاهرة: الاستقبال الحافل للرئيس السيسى يجسد قوة العلاقات المصرية – الفرنسية السفير الفرنسى بالقاهرة: الاستقبال الحافل للرئيس السيسى يجسد قوة العلاقات المصرية – الفرنسية

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: رسائل الرئيس السيسى لطلاب الكلية الحربية فجرا: منفتحون على الدول الكبرى وعلاقاتنا متوازنة مع الجميع.. الشعب المصرى يقدر ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تضحيات فى سبيل حماية الوطن.. أدعو الطلاب للتمسك بالقيم الرفيعة والنبيلة للمؤسسة العسكرية.. ونشكر الإمارات على شحنة لقاحات « كورونا

الرئيس: دعم العراق ودوره القومى العربى من ثوابت السياسة المصرية.. السيسى خلال استقباله وفدا وزاريا عراقيا: نحرص على تطوير التعاون مع بغداد على المستوى الثنائى أو الثلاثى مع الأردن.. وزير التخطيط العراقى: القاهرة عمق استراتيجى لبلدنا على المستوى العربى والأفريقى والعالمى



براءة القيصر.. لأول مرة نكشف بالوثائق الاسم الحقيقى وراء ترشيح نجيب محفوظ لـ«نوبل».. قصة الدكتور عطية عامر والحقيقة التي ظلت حبيسة منذ 1981 براءة القيصر.. لأول مرة نكشف بالوثائق الاسم الحقيقى وراء ترشيح نجيب محفوظ لـ«نوبل».. قصة الدكتور عطية عامر والحقيقة التي ظلت حبيسة منذ 1981

إطلاق برامج توعوية فى المناطق الجديدة بخطورة المخدرات.. «التضامن»: 509 أسر استفادت من حملة «طرق الأبواب» فى روضة السيدة حول معرفة آليات طرق الاكتشاف المبكر للتعاطى.. وقوافل متنقلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات



«المالية»: 100 شركة تعمل حاليًا بالفواتير الإلكترونيةً.. إلزام أجهزة الدولة وشركاتها بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى المنظومة من يوليو المقبل «المالية»: 100 شركة تعمل حاليًا بالفواتير الإلكترونيةً.. إلزام أجهزة الدولة وشركاتها بعدم التعاقد مع أى من الموردين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى المنظومة من يوليو المقبل

ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى القاهرة فى أول حوار بعد زيارة الرئيس السيسى إلى باريس: «السيسى» أول زعيم يزور بلادنا في 2020 واستقباله على هذا النحو يجسد قوة العلاقات الثنائية.. علاقات القاهرة وباريس «استثنائية».. مصر ضمن أكثر دول البحر المتوسط تحقيقا للنمو رغم «كورونا».. أمام الشركات الفرنسية فرص واعدة للاستثمار.. الرسوم المسيئة لا تعكس الرسمي للدولة.. هناك أكثر من 160 شركة فرنسية يعمل بها 50 ألف مصري.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب قرار يجب اتخاذه بعد مراجعات على المستوى الأوروبى بالكامل



