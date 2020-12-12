"هريّم من الحجر الرملي".. تفاصيل أبرز قطع المعرض المؤقت بمتحف الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يقيم متحف الأقصر، بالتعاون مع البعثة المصرية الأمريكية المشتركة، معرضًا مؤقتًا، مساء اليوم السبت، لأحد القطع الأثرية به، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 45 عامًا على افتتاحه.

وأوضح الدكتور علاء المنشاوي، مدير متحف الأقصر، أن المعرض يضم قطعة واحدة فقط هي عبارة عن هريّم من الحجر الرملي، من نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة العاملة في جبانة جنوب العساسيف الأثرية.

وأشار المنشاوي إلى أن العرض الخاص سيستمر حتى شهر يونيو المقبل، مضيفًا أن الهريّم غاية في الجمال، حيث أن جوانبه الأربعة مزينة بمناظر من الحفر الغائرة تمثل شخصا في وضع تعبدي أمام الإله أوزير، ومنظر آخر يصور الإله رع حور آختي بجانبه مركب، والإله أنوبيس راقدًا على مقصورته وفوقه قرص الشمس، أما المنظر الرابع فيصور منظرا لمركب يعلوه الإله آتوم، بالإضافة إلى بقايا كتابات هيروغليفية.

ويبلغ ارتفاع الهريم حوالي 40 سم وعرضه 27 سم وطول 33 سم.

وأكد المنشاوي أن المعرض يصاحبه عرض للوحات إيضاحية عن منطقة العساسيف، والمقبرة التي تم العثور على الهريم بداخلها، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لها مما يعمل بدوره على رفع الوعي لدى أبناء الشعب المصري بأهمية تراثهم الحضاري والحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن متحف الاقصر يضم حوالي 3000 قطعة أثرية ترجع لعصور ماقبل التاريخ، ويلقي الضوء على فترة الدولة الحديثة وصولا إلى العصر الإسلامي.

من أهم قاعات المتحف هي قاعة الخبيئة، وفي 12 سبتمبر 1991 تم تحويلها لقاعة عرض للقطع الأثرية التي اكتشفت في خبيئة معبد الأقصر 1989، ومن معروضات المتحف تمثال الإله سوبك والملك امنحتب الثالث الذي عثر عليه عام 1967 داخل بئر في قاع ترعة في أرمنت بالأقصر.