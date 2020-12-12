وزير الدفاع: التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، تأكيدًا لحرص القيادة العامة على التواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين بكافة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية والجيوش الميدانية.

بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثاني الميداني، أكد فيها الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها المستمرة لسير عمليات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، مع الالتزام بتنفيذ كافة الأنشطة التدريبية المخطط لها، ليظل رجال الجيش الثاني الميداني محافظين على استعدادهم القتالي العالي لمواجهة ودحر العناصر الإرهابية، وتنفيذ أي مهام قتالية قد تسند إليهم.

واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداء لمصر وشعبها العظيم، ثم نقل لمقاتلي الجيش الثاني الميداني، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي يخوضونها ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة استقرار الوطن ، موكداً أن القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تضحي بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائمًا بحق الشعب المصري نحو التطلع إلى مستقبل أفضل، بعيدًا عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء.

كما أشاد وزير الدفاع بالدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء والتفافهم حول القوات المسلحة، مؤكدًا أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني، استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محليًا وإقليميًا وعالميًا، وأكد ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار.