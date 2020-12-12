شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتابع إزالة 17 مخالفة بناء بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، السبت، عددا من مخالفات البناء التي تم رصدها بالوحدات المحلية التابعة لمركز شبين القناطر، من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بتكليف من عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، باستمرار متابعة الحالات الواردة من المنظومة.

وخلال الجولة، وقف نائب المحافظ على 17 نقطة بنوى وكفر الشوبك وكفر شبين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإزالة المخالفات من المهد، والتي تمثلت في بناء بدون ترخيص، وتعلية أدوار مخالفة، وبناء اسوار وأعمدة خرسانية بدون رخصة.

وخلال الجولة، تم مصادرة خلاطة والتحفظ على شدة خشبية ومعدات ومواد بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر، تمهيدا لعرضها على النيابة العسكرية، كما تم تحرير محضر غلق لمخزن سلع غذائية مخالف وإزالة ساحة انتظار بدون ترخيص.

يأتي ذلك ضمن تفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد حالات البناء المخالف والتعامل معها في المهد سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه.